Efectele secetei: Romania va consemna in acest an cea mai mica productie de porumb din 2007

Romania va consemna in acest an cea mai mica productie de porumb din 2007 si pana in prezent, seceta pedologica diminuand recolta cu aproximativ 40%-50% fata de anii trecuti, a declarat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, citat de Agerpres si Economedia.Acesta a adaugat ca productia obtinuta va asigura consumul intern, existand si o disponibilitate pentru export, fara a preciza deocamdata cantitatea totala de porumb boabe obtinuta in 2022."La porumb nu s-a incheiat ... citeste toata stirea