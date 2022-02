EFOR: Preturile la energie au crescut si din cauza legii plafonarii si compensarii

Expert Forum (EFOR) a analizat modul in care au crescut, in 2021, preturile la energie electrica si gazele naturale in Romania.Punctam mai jos principalele concluzii:* Preturile la energie au crescut in Romania pentru ca au crescut in toata Europa, dar si pentru ca am adoptat politici proaste, precum legea plafonarii si compensarii. Legea probabil a impins preturile in sus mai mult decat s-ar fi intamplat fara nicio masura de sprijin.* Criza preturilor n-are legatura cu liberalizarea - n-a ... citeste toata stirea