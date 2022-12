Electrica Furnizare trimite oferte contractuale cu 3.12 lei kilowatul. Ne manca falimentul daca nu era plafonarea tarifelor la energia electrica

Electrica Furnizare a inceput sa notifice clientii in legatura cu noua oferta contractuala, iar preturile vehiculate sunt uriase. Kilowatul ajunge la valoarea de 3.12463 lei cu TVA.Norocul consumatorilor este ca in perioada 01.09.2022 - 31.08.2023 tarifele sunt plafonate. Potrivit O.U.G. nr. 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.09.2022 - 31.08.2023, pretul final facturat al energiei electrice pentru clientii casnici este plafonat, dupa cum urmeaza:- maximum 0,68 ... citeste toata stirea