Elevii defavorizati din Romania vor primi tichete in valoare de 500 de lei ca sprijin scolar din partea statului

Elevii romani defavorizati vor putea primi tichete in valoare de 500 de lei pentru a putea merge in continuare la scoala.Proiectul de ajutor social va demara din luna aprilie si se va adresa unui numar de aproximativ 235.000 de elevi, conform Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene.Conform OUG nr. 133/2020, acest sprijin se va acorda elevilor care provin din familii in care venitul lunar mediu pe membru de familie este de 50% din salariul de baza minim brut pe tara (adica 1.275 de ... citeste toata stirea