Elvetienii de la Sika au vandut o fabrica din Cluj catre Cesal, producator de adezivi care investeste acum 7 mil. euro ca s-o reporneasca

Producatorul de adezivi si mortare Cesal, detinut de grupul polonez Atlas, a cumparat in 2023 o fabrica de mortare si adezivi speciali pentru constructii in Capusu Mare, judetul Cluj, de la elvetienii de la Sika."S-au achizitionat doar activele, fabrica nu functiona de mai mult de un an, prin urmare nu s-au preluat nici angajati. Recrutarile pentru fabrica le-a facut Cesal. Suntem in proces de retehnologizare si extindere a capacitatii fabricii, ... citește toată știrea