Emil Boc e socat de ce facturi de gaz i-au venit: Aoleu! Ce e cu factura asta?

Primarul Emil Boc a spus ca a fost socat de facturile mari care i-au venit la incalzire."La Electrica, am avut 140 de lei, iar acum mi-a venit factura de 170 de lei sau ceva de genul acesta. La gaz aveam in jur de 180 de lei, iar acum putin peste 200 de lei", a spus Emil Boc, care inca nu a primit factura de gaz la apartamentul din Zorilor. "Cred ca am avut si o compensare, sa vedem factura pe ianuarie, atunci va fi momentul adevarului", a mai spus primarul Clujului, la ZIUA LIVE.Acesta a ... citeste toata stirea