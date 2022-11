Enel pleaca din Romania, din cauza deciziilor dezastruoase luate de Guvern in domeniul energetic

Enel, unul dintre cei mai mari investitori de pe piata de energie electrica, va pleca din Romania anul viitor. Decizia vine dupa impunerea de catre Guvern a regulilor dezastruoase de plafonare a preturilor legate de tarifele de distributie din Romania. Informatia privind plecarea Enel de la noi din tara in 2023 apare intr-un raport al companiei.De ce este important?In Romania, Enel este unul dintre cei mai mari investitori privati in domeniul energetic, cu operatiuni in sectorul distributiei ... citeste toata stirea