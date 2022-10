Energia electrica, mai scumpa pe zi ce trece. Pretul energiei electrice pe bursa in luna august 2022, de patru ori mai mare decat in 2021

In luna august 2022, pretul pe bursa la energia electrica a fost de patru ori mai mare decat in anul 2021.Pretul energiei electrice pe piata spot a bursei OPCOM (Piata pentru Ziua Urmatoare - PZU) a avut o medie de 2.400 lei pe MWh, in luna august 2022, valoare cu 332% mai mare fata de pretul inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut, respectiv 554 lei pe MWh, potrivit raportului lunar postat pe site-ul operatorului bursier.Valoarea totala a tranzactiilor a fost de 5,3 miliarde de lei, ... citeste toata stirea