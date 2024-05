Esaranii care isi vand produsele in piete vor fi obligati sa puna etichete pe fructe si legume, ca la supermarket

Potrivit unui Ordin care, in momentul de fata se afla in dezbatere publica, cei care comercializeaza produse in piete vor trebui sa se supuna exact acelorasi reguli, care astazi sunt practicate in supermarketuri.Mai exact, in dreptul pretului, acestia vor trebui sa afiseze localitatea sau tara de provenienta a fructelor si legumelor pe care le vand si, in unele cazuri, si alergenii.Comerciantii sunt de parere ca un astfel de ... citește toată știrea