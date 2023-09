Silmet este o companie italiana care ocupa o pozitie de top in industria metalurgica, fiind specializata in productia tevilor de cupru cu aplicatii in sisteme de incalzire centrala si apa potabila, sistemul medical, industrie, aer conditionat si sisteme frigorifice.Pe parcursul anilor de activitate, Silmet si-a consolidat prezenta la nivel international si vinde produse in peste 100 de tari in momentul de fata. Fondata in anul 1973, Silmet aniverseaza acum 50 de ani de activitate iar ... citeste toata stirea