Fondurile pentru editia din acest an a programului AFM - Casa Verde Fotovoltaice au fost epuizate in numai cateva minute in fiecare dintre regiunile stabilite de autoritati, iar, in total, peste 86.600 de persoane fizice din toata tara au rezervat integral bugetul alocat acestui proiect. Acestea vor primi finantare pentru a deveni prosumatori prin instalarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica necesara acoperirii nevoii de consum si livrarii surplusului in reteaua ... citeste toata stirea