Este oficial: Toti comerciantii sunt obligati sa accepte plata cu cardul!

Este oficial! A intrat in vigoare legea care obliga comerciantii ca de-acum sa aiba POS si sa accepte plata cu cardul, atunci cand clientii vor vrea sa plateasca astfel.Astfel, masura platii prin POS se va aplica in magazine, cafenele si florarii, desi micii comercianti nu sunt deloc incantati de aceasta decizie, pentru ca la fiecare tranzactie, ei platesc bancii cu care lucreaza 1% din suma.In plus, chiria lunara pentru POS depinde de la banca la banca si poate varia intre 15 lei si 50 lei. ... citește toată știrea