Estimari de infrastructura pentru 2023: se anunta record de autostrazi, care e situatia santierelor din Cluj

An peste medie pentru constructia de autostrazi, aceasta estimeaza asociatia Pro Infrastructura pentru 2023, sunt asteptati sa fie dati in folosinta aproape 80 de kilometri de autostrada si drumuri expres. Doua loturi de autostrada din Cluj ar putea fi finalizate in acest an, unul chiar in urmatoarele luni."Daca nu se va intampla ceva catastrofal, va fi un an peste medie, chiar daca mergem exclusiv din inertie pe obiective (aproape) sigure: 78,5 kilometri noi de autostrada si drum expres. ... citeste toata stirea