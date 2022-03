Eurodeputatul Rares Bogdan, despre cauzele isteriei din benzinarii: La 19.15, Mol a inchis statiile din Romania pentru 20 de minute si a modificat preturile, pentru ca in Ungaria au rationalizat consumul. Nu va aruncati pe cei care isi bat joc de noi

Eurodeputatul liberal Rares Bogdan vine cu explicatii privind cauzele pentru care romanii s-au adunat aseara la cozi, in benzinarii, de teama scumpirilor la carburanti. Dupa ce in Ungaria a fost rationalizat consumul de combustibil, proprietarii retelei de benzinarii Mol (afacere maghiara) s-au gandit sa scumpeasca peturile in Romania, unde consumul si tarifele nu sunt plafonate."Aseara, la 19.15, Mol a inchis statiile din Romania pentru 20 de minute si a modificat preturile la 9 lei, la ... citeste toata stirea