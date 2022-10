Eurostat: In primul an de pandemie, fiecare cetatean din UE a aruncat la gunoi 127 de kilograme de alimente. Cea mai mare risipa a fost facuta de gospodarii

In 2020, primul an al pandemiei de COVID-19, aproximativ 127 kilograme de alimente per locuitor au fost risipite in Uniunea Europeana, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Gospodariile au generat 55% din deseurile alimentare si rezulta o medie de 70 de kilograme per locuitor. Restul de 45% au fost deseuri generate in lantul de aprovizionare cu alimente.Este prima monitorizare la nivelul UE a deseurilor alimentare publicata de Eurostat, arata economedia.ro. ... citeste toata stirea