Eurostat: Romania este unul dintre statele cu cele mai mici salarii minime din UE

Romania este unul dintre statele cu cele mai mici salarii minime din UE. Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie 2022 un salariu minim pe economie, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si citate de Agerpres si Economedia. In 13 tari membre UE sunt salarii minime sub 1.000 de euro pe luna, in doua state depasesc usor 1.000 de euro, iar alte sase aveau salarii minime de peste 1.500 de euro pe ... citeste toata stirea