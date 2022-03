Exista riscul sa ramana Romania fara gaz? Ciuca: Din toamna vom putea folosi gaz lichefiat american

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, duminica, ca Romania nu este in riscul de a ramane fara gaz si ca avem ca prim obiectiv deschiderea interconectorului dintre Grecia si Bulgaria, astfel ca din toamna vom putea folosi gaz lichefiat american."Nu suntem in riscul de a ramane fara gaz. Romania importa aproximativ 20% din necesarul de gaz, am avut intalniri si discutii cu premierii tarilor din regiune, cel al Greciei, al Bulgariei, la telefon. Suntem in legatura si avem ca prim obiectiv ... citeste toata stirea