Expert imobiliar exuberant: Pretul pe metru patrat va ajunge la Cluj-Napoca la 5.000 de euro ca la Viena

Un expert imobiliar de la o agentie clujeana a explicat, euforic, ca pretul pe metru patrat va ajunge in oras la 5000 de euro, la fel ca in Viena."Eu urmaresc acest lucru de cativa ani de zile. Am avut un client din strainatate, care mi-a cerut niste preturi din anii trecuti, ca sa vada evolutia preturilor, respectiv ce e atat de atractiv la Cluj. Dupa ce le-am explicat felul in care se dezvolta Clujul, dupa ce am discutat de partea asta culturala care atrage foarte mult, festivalurile etc,