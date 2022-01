Explozia imobiliara din Cluj, cea mai mare din Europa? Cum aratau zonele in care acum au rasarit blocuri - VIDEO

Clujul a cunoscut o explozie imobiliara in ultimii 12 - 15 ani, avand, probabil, cea mai mare crestere din Europa. Zone care in 2009 erau campuri abandonate, din Zorilor, Buna Ziua sau Marasti, acum gazduiesc cartiere infloritoare.Probabil cel mai mult s- schimbat cartierul Buna Ziua si strada Teodor Mihali.Clujul a inceput sa simta explozia imobiliara in 2006 - 2007. Pe durata crizei din 2008 si cativa ani dupa aceasta s-a inregistrat o stagnare, dar din 2012 trendul crescator a continuat. ... citeste toata stirea