Fabrica de medicamente din Cluj construita de Stada, prima construita de la zero din Romania in ultimele decenii, va fi "una dintre cele mai interesante fabrici din Europa", spune directorul Mihai Fugarevici."Este prima fabrica de medicamente construita de la zero in Romania, in perioada moderna. Am plecat de la o investitie de 48 mil. euro, dar sarim usor de 60 de mil. de euro spre finalul investitiei", a spus el la conferinta ZF Reindustrializarea Romaniei. "Probabil ca va fi una dintre ... citeste toata stirea