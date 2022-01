Facturi duble la gaz in Cluj: Bravo Romania, rusine. Piata concurentiala e o minciuna - FOTO

Clujenii care locuiesc in Dezmir reclama facturile duble la gaz, care le-au venit in luna decembrie."Plateam in jur de 600 - 700 de lei, iar acum mi-a venit factura de 1.400 de lei", a reclamat un clujean pe grupul "Comunitate Dezmir".Piata concurentiala este o mare minciunaOamenii au inceput sa se intereseze pe piata pentru a vedea daca alte firme distribuitoare de gaz au preturi mai mici. Concurentiala s-a dovedit a fi o mare minciuna."Nu e nimeni in Dezmir care e la Eon? Sa vedem cat e ... citeste toata stirea