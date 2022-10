Facturi URIASE la gaz si curent primite de Spitalul Clinic Judetean Cluj! Ce masuri se vor lua ca sa faca economie

La Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Cluj-Napoca facturile la energie au crescut considerabil in ultimele luni. Doar in primele 6 luni ale anului 2022, Spitalul Judetean de Urgenta a avut facturi la gaz in valoare de 4.499.717,55 lei, iar la energie electrica de 2.276.959,77 lei.Managerii de spitale din tara nu stiu cum vor face fata facturilor uriase la energie pe care le primesc. Inca de la inceputul toamnei se vorbea despre costurile ridicate, care vor aduce unitatile sanitare in ... citeste toata stirea