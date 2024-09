Facturile la curent si gaze vor exploda. Masura care va avea impact major asupra romanilor

Anul 2025 vine cu vesti proaste pentru romani, in conditiile in care, furnizorii de energie electrica si gaze naturale vor fi obligati sa notifice consumatorii exclusiv cu privire la eliminarea plafonarii preturilor, care va intra in vigoare la 1 aprilie 2025.Mai exact, romanii vor plati preturi stabilite pe baza contractelor semnate, fara protectia oferita de plafonare.Conform deciziei autoritatilor, dupa 31 martie 2025, mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze va fi ... citește toată știrea