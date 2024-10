Fermierii afectati de seceta vor primi compensantii financiare si li se vor suspenda creditele

Fermierii afectati de seceta vor primi compensantii financiare si li se va suspenda rambursarea creditelor curente si restante pana in august 2025.Decizia a fost luata in contextul in care culturile a peste 230.000 de producatori agricoli (persoane fizice, firme sau intreprinderi familiale) au fost afectate de seceta in perioada septembrie 2023 - august 2024, a precizat purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin.Fermierii vor primi 1000 de lei pentru fiecare hectare calamitat. ... citește toată știrea