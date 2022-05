Fermierii estimeaza diminuari semnificative de productie pentru culturile de toamna, din cauza secetei, dar spun ca Romania nu se va confrunta cu deficit de produse alimentare

Seceta din acest an va afecta culturile de grau, dar si pe cele de porumb, floarea-soarelui sau rapita, spun agricultorii, arata o analiza Economedia.ro. Au fost luni problematice pentru agricultori, iar prognozele arata ca Romania se va confrunta cu o perioada secetoasa in continuare. Fermierii estimeaza diminuari semnificative de productie pentru culturile de toamna, dar 2022 nu va fi un an la fel de dezastruos pentru agricultura ca 2020. Pe de alta parte, chiar daca conditiile meteo sunt ... citeste toata stirea