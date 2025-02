Firma cu actionariat clujean castiga finantare de zeci de milioane de euro pentru sute de statii de incarcare pentru masini electrice

Axionet IoT, furnizor de servicii si integrator de solutii machine to machine si internet of things, in actionariatul caruia sunt prezenti omul de afaceri Dan Ostahie, proprietarul retailerului electroIT Altex, si SSIF BRK Financial Group Cluj-Napoca, anunta ca a fost selectata de Agentia Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura si Mediu (CINEA) pentru o finantare de 26,88 milioane de euro.Proiectul are ca obiectiv dezvoltarea a 496 de statii de incarcare pentru vehicule electrice, in ... citește toată știrea