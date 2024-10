Firma din Cluj amendata cu 1.200 de euro de ITM dupa introducerea eronata in registrul de evidenta a salariatilor a elementelor contractelor individuale de munca.

O firma din Cluj a fost amendata cu 1.200 de euro de catre inspectorii de munca dupa introducerea eronata in registrul de evidenta a salariatilor a elementelor contractelor individuale de munca.Mai exact e vorba de o amenda in valoare de 6.000 de lei aplicata pentru transmiterea eronata in registrul general de evidenta al salariatilor a elementelor contractelor individuale de munca. Este una dintre cele trei amenzi date de Inspectoratul Teritorial de Munca din Cluj (foto) intr-o campanie ... citește toată știrea