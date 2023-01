Firma din Polonia care a livrat tramvaie electrice in Cluj, in carti pentru 62 de rame electrice pentru 3 loturi intre care unul la Cluj, contract de un miliard de euro; doar 2 oferte depuse

Doua oferte pentru licitatia gigantica pentru achizitia de zeci de rame electrice pentru transportul feroviar, care include si o ruta la Cluj.Pentru cele 62 de trenuri electrice s-au inscris Alstom Transport SA Franta si Pesa Polonia, aceasta din urma asigurand, pentru o vreme, si tramvaie electrice in Cluj-Napoca.Contractul are o valoare de un miliard de lei, mai exact 4 miliarde de lei plus TVA, si se refera la achizitia a 62 de rame electrice de scurt parcurs. Licitatia pentru achizitia ... citeste toata stirea