Firmele de IT isi restrang echipele si iau masuri de optimizare a costurilor, in piata lovita de turbulente. Oprea, CEO Arobs Cluj: "Nu suntem feriti de turbulente"/ "Companiile locale isi reevalueaza pozitia, dar noi, firmele romanesti, suntem aici si ra

Arobs Transilvania Software, cea mai mare companie din sectorul IT listata la Bursa de Valori Bucuresti, a incheiat primul semestru din 2024 cu un profit net in scadere cu 52% fata de aceeasi perioada din 2023 si cu afaceri mai mici cu 6%, dupa cum arata datele publicate de companie in raportul semestrial. Pe o piata in scadere, compania a redus norma de munca si salariile managerilor din departamentele cu scaderi de cifra de afaceri, dar a si renuntat la angajati. Antreprenorul Voicu Oprean, ... citește toată știrea