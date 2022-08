Firmele din energie vor plati o taxa de solidaritate, pe profit, anunta prim-vicepresedintele PSD

Prim-vicepresedintele PSD Mihai Tudose a anuntat, marti, ca firmele din energie vor plati o taxa de solidaritate, pe profit, care va ajuta statul sa acopere cheltuielile de compensare a facturilor. El a anuntat, pe scurt, cateva din masurile reglementate prin noua ordonanta care va reglementa piata energiei si care va fi adoptata de Guvern pana la 1 septembrie, transmite Economedia."Pe pachetul de energie am sa va spun principiile la care am convenit si care inteleg ca vor fi prinse in ... citeste toata stirea