Editeaza

Firmele din judetul Cluj se desfiinteaza pe banda rulanta. Economia Romaniei e la pamant. Peste 36.000 de companii au fost dizolvate

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 11:49
0 citiri
Judetul Cluj se mentine printre zonele cele mai afectate din tara in privinta dizolvarilor de firme. In primele opt luni din 2025, peste 2.000 de companii clujene au fost desfiintate, potrivit datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cresterea este semnificativa fata de perioada similara din 2024, cand erau inregistrate in jur de 1.500 de dizolvari, ceea ce reprezinta o majorare de peste 30%.
Firmele din judetul Cluj se desfiinteaza pe banda rulanta. Economia ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
Rasturnare de situatie in Consiliul Local! Apropiatii lui Emil Boc, Forna si Visan, nu vor mai construi blocurile de pe Calea Turzii din cauza unui vot
Rasturnare spectaculoasa de situatie! Dupa ce presa din Cluj-Napoca si nu numai a scris despre ...
UPDATE VIDEO Tragedie la Cluj: Doi tineri, fata si baiat, au murit intr-un grav accident la Catcau. Baiatul incarcerat, fata proiectata pe carosabil
UPDATE 19.18: Accidentul s-a produs In data de 12 octombrie 2025, in jurul orei 16.45, pe DN1C, in ...
VIDEO. Premierul Ungariei, Viktor Orban, petrecere de "pomina" aseara la Cluj: Cu paharul in mana a tinut un adevarat "concert"
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns joi seara la Cluj-Napoca, unde va participa vineri la ...
ActualitateBusinessSportLife Show