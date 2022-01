Fiul lui Gheorghe Funar, Sabin Funar, si-a dat un salariu de 460.000 de lei pe luna

Lantul de farmacii Elmafarm, detinut de Sabin Funar, fiul fostului primar al Clujului, Gheorghe Funar, si de fosta sotie, a intrat in insolventa.Firma a avut in 2020 pierderi de 1,4 milioane de lei, dupa ce cu un an inainte avea un profit de un milion de lei.Firma nu a mai avut lichiditati pentru a achita datoriile, conform administratorului judiciar desemnat de judecatori..Datoriile catre furnizori, respectiv datoriile catre asociati, constituiau cele mai mari datorii ale companiei. La data ... citeste toata stirea