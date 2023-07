Florestiul, vedeta verii pe piata imobiliara clujeana. Potrivit unui portal imobiliar pretul mediu al apartamentelor de vanzare din Cluj-Napoca, in iunie 2023 a fost de 2.372 euro/mp, in crestere cu 72 euro/mp cu fata de mai 2023 (2.300 euro/mp) si este cu 202 de euro peste aceeasi perioada a anului trecut (2.170 euro/mp). Nu este de mirare ca, in acest haos imobiliar, oamenii prefera sa se orienteze catre piete cu preturi mai mici.Printre zonele preferate de cei ... citeste toata stirea