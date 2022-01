Florin Citu a gasit problema crizei energetice: Consumam mai mult decat producem

Florin Citu, presedintele PNL, a decarat la Digi24 ca nu liberalizarea este probleme, ci capacitatea de productie."Nu imi reprosez modul in care s-a facut liberalizarea pietei de energie. Am auzit cateva comentarii neelegante de la partenerii de coalitie. Trebuie sa spunem adevarul. Aceasta liberalizare a pietei de energie a fost negociata de guvernul Nastase, s-a facut un calendar cu Comisia Europeana. S-a nimerit sa fie in guvernarea Orban, nu era guvernarea mea cand a fost ultima etapa a ... citeste toata stirea