FMI: Economia mondiala NU se indreapta spre recesiune, Europa a aratat o rezistenta mai mare decat se preconiza

Fondul Monetar International a estimat ca anul acesta economia mondiala nu va intra in recesiune, inflatia va incetini, iar economiile europene au aratat o rezistenta mai mare decat se preconiza, scrie Agerpres.Dupa un avans de 3,4% in 2022, economia mondiala ar urma sa inregistreze o crestere de 2,9% in 2022, fata de o expansiune de 2,7% previzionata in octombrie, cand FMI avertiza ca ar putea urma o recesiune.Pentru 2024, FMI previzioneaza ca PIB-ul global ar putea creste cu 3,1%, usor sub ... citeste toata stirea