Fondatorul unui mare lant de cafenele, inclusiv in Cluj, avertizeaza:Sa ceri 5 euro pe un cappuccino, e strigator la cer!Se va intoarce impotriva noastra

Fondatorul unui mare lant de cafenele, cu locatii in toata tara, inclusiv in Cluj, avertizeaza: Sa ceri 5 euro pe un cappuccino, e strigator la cer! Se va intoarce impotriva noastraVasi Andreica, fondatorul TED's Coffee, un lant de cafenele prezent in toate marile orase din Romania, inclusiv in Cluj, avertizeaza ca piata HoReCa se indreapta spre vremuri dificile, din cauza cresterii preturilor. Potrivit acestuia, preturile au ajuns la nivelul celor din marile capitale europene, iar fenomenul ... citește toată știrea