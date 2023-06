Antreprenorii au la dispozitie o noua oportunitate pentru consolidarea afacerii si protejarea identitatii brandului. Prin fondurile europene introduse prin programul "Ideas Powered for Business 2023" se ofera sprijin financiar pentru inregistrarea marcilor la OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci).Un aspect esential in dezvoltarea si cresterea unei afaceri este protejarea marcii si a identitatii vizuale asociate acesteia. O marca inregistrata ofera avantaje competitive in fata ... citeste toata stirea