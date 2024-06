Fortim Trusted Advisors: Volumul total al spatiilor de birouri inchiriate in afara Capitalei este in crestere, iar 82% din totalul suprafetele se afla in Cluj-Napoca

Volumul total al spatiilor de birouri inchiriate in afara Capitalei este in crestere, iar 82% din totalul suprafetele se afla in Cluj-Napoca, arata o analiza realizata de Fortim Trusted Advisors, membra in Alianta BNP Paribas Real Estate.In primele trei luni din 2024 au fost inchiriate birouri moderne cu o suprafata totala care reprezinta 47% din suprafata totala tranzactionata anul trecut, in toate centrele de afaceri mari.Astfel, cererea de spatii de birouri de clasa A din marile orase a ... citește toată știrea