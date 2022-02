Fost arhitect sef al Clujului: Trebuie turnuri inalte in Cluj-Napoca, pentru a scadea pretul locuintelor

Fostul arhitect sef al municipiului Cluj-Napoca, Ligia Subtirica, crede ca pretul locuintelor ar scadea daca s-ar face turnuri peste tot in oras."Este vorba, in mod evident de raportul intre cerere si oferta. Economie de piata. Cunoastem cu totii faptul ca orasul nostru s-a dezvoltat de-a lungul Somesului. In vest, Clujul se margineste cu comuna Floresti, iar in est, cu Apahida. Deci, exista limitari spatiale clare pe directia est-vest. La sud si nord, orice dezvoltate urbanistica este ... citeste toata stirea