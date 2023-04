2023 pare ar fi cel mai greu an pentru autostrada Transilvania, de care se vorbeste si pe care se construieste deja de doua decenii: e concluzia unui fost secretar de stat in mandatul lui Catalin Drula, Horatiu Cosma.S-au cerut sute de lamuriri la a doua licitatie pentru cel mai greu tronson din Autostrada A3 Transilvania, raspunsurile de la CNAIR au venit "in bataie de joc". "Concluzie: Sorin Grindeanu e cel mai mare dusman al Autostrazii Transilvania", sustine Cosma. "E greu sa imaginezi o ... citeste toata stirea