Fosta Comat Cluj vinde imobilul de pe Traian Vuia cu 4 milioane de euro

Un imobil de pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, aproape de aeroportul din Cluj, a fost vandut cu patru milioane de euro.Imobilul apartine SIFI CJ Logistic SA, fosta Comat Cluj, care a anuntat actionarii ca in 11 iulie a vandut activul de pe Traian Vuia 206, pentru patru milioane de euro.SIFI CJ Logistic SA este fosta Comat Cluj, infiintata in 1973 ca unitate judeteana de aprovizionare tehnico-materiala, al carei sediu social a fost mutat in ianuarie 2002 in Bucuresti, cu punct de lucru ... citeste toata stirea