FOTO Agentiile imobiliare din Cluj-Napoca, cele mai bune din tara. Acestea sunt brandurile cu performante de exceptie premiate la gala Imobiliare.ro AWARDS

"Agentul imobiliar al anului 2023" lucreaza tot in cadrul BLITZ. Este vorba despre Dragos Tarta.Un premiu special, acordat in urma unui studiu de brand desfasurat de echipa Imobiliare.ro, a ajuns tot la BLITZ. Acesta a desemnat compania ca fiind "Cel mai recunoscut brand imobiliar in Cluj-Napoca".Trofeul pentru "Franciza imobiliara a anului 2023 in Romania" a fost acordat reprezentantilor RE/MAX Romania. Reteaua cuprinde 700 de agenti imobiliari si include peste ... citește toată știrea