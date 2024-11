FOTO. Apartament in stil "vintage" din centrul ,,istoric" al Clujului, scos la vanzare cu 189.900 euro:"3700 Euro/mp. Pe ce planeta traiti"/"Miezul prostiei"

Piata imobiliara din Cluj-Napoca nu inceteaza sa socheze. De aceasa data, un apartament cu o camera, pozitionat in ,,centrul istoric al Clujului", a fost scos la vanzare cu suma de 189.900 de euro.Locuinta are o suprafata de 51 mp patrati, situat la etajul 1 al unei cladiri cu un etaj. Bucatarie, camara, o camera si o baie, plus o terasa aflata inspre curtea interioara a cladirii, sunt spatiile de care beneficiaza imobilul.Potrivit anuntului, apartamentul necesita renovare, avand incalzirea ... citește toată știrea