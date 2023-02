FOTO Autostrada Transilvania: Strabag a inceput lucrarile pe fostul lot "Straco" Chetani - Campia Turzii. Cursa contra-cronometru pentru finalizarea lotului de 16 kilometri in decembrie, inainte de termen

Strabag a inceput lucrarile pentru finalizarea lotului Chetani - Campia Turzii de pe Autostrada Transilvania, tronsonul de 16 kilometri cunoscut ca "Lotul Straco" fiind la aproape 40% executie la rezilierea contractului. Asocierea Strabag-Geiger Transilvania are la dispozitie un termen de 18 luni dar, cu o mobilizare buna in santier, autostrada ar putea fi deschisa in decembrie 2023, cu sase luni inainte de termen. Finalizarea lucrarilor inseamna ca se va putea circula pe autostrada completa de ... citeste toata stirea