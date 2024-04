FOTO Bosch si-a inaugurat o a doua cladire de birouri in Centrul de Inginerie de la Cluj, unde lucreaza sute de angajati

Bosch a inaugurat cea de-a doua cladire de birouri construita in cadrul Centrului de Inginerie din Cluj, in urma unei investitii de aproximativ 21 de milioane de euro, pe o perioada de trei ani. Investitia totala,inceputa in 2017, in cele doua cladiri ale centrului din Cluj se ridica la peste 50 de milioane de euro.Peste 1.700 de angajati activeaza, in cadrul unui model de lucru hibrid, in toate locatiile Centrului de Inginerie din Cluj, Bucuresti si Sibiu, dintre care in jur de 90% sunt la ... citește toată știrea