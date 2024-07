FOTO. O clujeanca vinde, pe persoana fizica, o garsoniera minuscula cu 80.000 euro. Preturile nu se mai tempereaza pe piata imobiliara din Cluj

In Cluj-Napoca, pretul mediu cerut pe apartamente se apropie de 3000 de euro/mp. Clujul ramane cel mai scump oras din tara pentru cumparatorii interesati de un apartament. O clujeanca vrea sa vanda o garsoniera de 28 mp cu 80.000 de euro.Nu, zona nu este una ultracentrala, apartamentul fiind situat in apropiere de Expo Transilvania."Persoana fizica. De vanzare garsoniera 28 mp, aproape de Expo Transilvania, mijloacele de transport in comun strada Dambovitei nr 87.Garsoniera se vinde ... citește toată știrea