FOTO/VIDEO Compania IULIUS continua investitiile in Cluj-Napoca in procesul de dezvoltare a orasului

Capacitatea de a valorifica potentialul unui orasDezvoltarile IULIUS merg dincolo de remodelarea peisajului urban, pentru ca imprima valoare locurilor in care sunt realizate si stabilesc standarde pentru o viata sustenabila generatiilor actuale si celor viitoare. Un exemplu in acest sens este primul ansamblu mixed-use din Romania, Palas Iasi, inaugurat in 2012, ce reprezinta un etalon in acest domeniu si 12 ani mai tarziu si care contribuie la crearea de importante oportunitati economice si ... citește toată știrea