Furnizori de energie electrica, amendati de ANRE pentru emiterea cu intarziere a facturilor

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a amendat mai multi furnizorii de energie electrica pentru emiterea cu intarziere a facturilor.Furnizorii de energie electrica au fost amendati de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) cu 380.000 de lei, pentru emiterea cu intarziere a facturilor."Asa cum am anuntat public, ca urmare a numeroaselor sesizari privind neemiterea facturilor de energie electrica, am demarat actiuni de control la principalii ... citeste toata stirea