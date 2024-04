Gabriel Resources si Rosia Montana Gold Corporation, actiuni in instante prin care contesta sechestrul pus de autoritatile romane in urma pierderii procesului intentat Statului Roman

Actionarul majoritar al companiei Rosia Montana Gold Corporation SA, Gabriel Resources, a dat in judecata Oficiul Registrului Comertului de pe Langa Tribunalul Alba, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), informeaza G4Media. Gabriel Resources contesta sechestrul pus pe actiunile RMGC in contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari pe care Gabriel Resources o are fata de Statul Roman, reprezentand daunele acordate statului roman in urma castigarii procesului desfasurat la ... citește toată știrea