Gameloft confirma: inchide studioul din Cluj, da afara toti cei 136 angajati

Compania de gaming Gameloft a confirmat azi inchiderea studioului de la Cluj."La nivel de companie trebuie sa reevaluam in mod constant capacitatile noastre de productie. Dupa o analiza atenta si raspunzand conditiilor unei piete in continua schimbare, a devenit necesar sa implementam o reducere a fortei de munca. Din pacate, acest lucru ne aduce in situatia de a inchide punctul nostru de lucru din Cluj si de a ne desparti de cei 136 de angajati. Aceasta decizie nu a fost una usoara si ... citește toată știrea